Жители новых регионов получили больше 1 млн полисов ОМС

Жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили больше 1 млн цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится на сайте Федерального фонда ОМС.

На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к бесплатной и качественной медицинской помощи, — сказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Для получения полиса ОМС нужно российское гражданство, паспорт и СНИЛС. Детям до 14 лет необходимо свидетельство о рождении, СНИЛС (если есть) и документ, удостоверяющий личность законного представителя.

Заявление на оформление полиса можно подать в ТФОМС, МФЦ, медорганизациях, мобильных офисах и на сайте Госуслуг.

С начала июля 2023 года в новых регионах открылось около 50 дополнительных пунктов выдачи полисов ОМС, всего работает 125 офисов.