Выручка «Ростелекома» выросла до 324 млрд рублей

Компания впервые за полтора года раскрыла свои финансовые показатели.

За первые шесть месяцев 2023 года выручка «Ростелекома» по МСФО выросла на 15%, до 324 млрд рублей. Об этом сказано на сайте компании.

Чистая прибыль выросла на 18%, до 26,9 млрд рублей.

Основной вклад в прирост показателей внесли продажи цифровых продуктов в сегменте B2B/G, мобильный бизнес и цифровые кластеры.

Финансовые показатели улучшились и за счет платных подписчиков видеосервиса Wink. В третьем квартале компания ожидает получить дополнительные средства от консолидации с more.tv.

Сервисная прибыль дочерней компании Tele2 составила 55,8 млрд рублей.

Выручка телекоммуникационной компании «Вымпелком» составила 73,8 млрд рублей.