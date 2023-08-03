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Интернет и IT

Выручка «Ростелекома» выросла до 324 млрд рублей

Компания впервые за полтора года раскрыла свои финансовые показатели.
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За первые шесть месяцев 2023 года выручка «Ростелекома» по МСФО выросла на 15%, до 324 млрд рублей. Об этом сказано на сайте компании.

Чистая прибыль выросла на 18%, до 26,9 млрд рублей.

Основной вклад в прирост показателей внесли продажи цифровых продуктов в сегменте B2B/G, мобильный бизнес и цифровые кластеры.

Финансовые показатели улучшились и за счет платных подписчиков видеосервиса Wink. В третьем квартале компания ожидает получить дополнительные средства от консолидации с more.tv.

Сервисная прибыль дочерней компании Tele2 составила 55,8 млрд рублей.

Выручка телекоммуникационной компании «Вымпелком» составила 73,8 млрд рублей.

Комментарии

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    Объем новых законов настолько велик, что даже просто просмотреть их нет времени, не то, что детально изучить и сделать для вас обзор. Предстоит много работы, чтобы разобраться с этим объемом.

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    Аркадий Брызгалин

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    Срок для решения ФНС России о проверке начинается с момента получения первого уведомления. Если же в уточнении упоминается новая сделка, срок исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

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    Школа бизнеса Турова

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    24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

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