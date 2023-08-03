Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными.

Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.