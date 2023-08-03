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Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа
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Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными.

Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

  • Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

  • Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.

  • Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Комментарии

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  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов
    32 минуты назад

    Вилен Гарбузов

    А в чем суть цифрового рубля? Чем он отличается от СБП переводов? Просто новая обёртка для банковских операций, чтобы васюков криптовалютных привлечь, которым для того, чтобы что-то понравилось, достаточно иметь слово цифровой в названии? Или он на блокчеине? Если на блокчеине, то в чём смысл блокчеина, который не опубликован?

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    29 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Вот тут почитай: https://www.klerk.ru/blogs/turov/577957/

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