«Почта банк» временно ограничит операции по картам UnionPay

Из-за перехода «Почта банка» на новую платформам по расчетам, операции по картам UnionPay для зарубежных клиентов могут временно ограничить. Об этом сказано на сайте банка.

«Почта банк» информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay «Почта банка» за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay, — говорится в сообщении.

Также сотрудники банка посоветовали тем, кто находится за границей, снять наличные с карт.

На территории России карты банка будут работать без ограничений.