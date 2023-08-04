МТС-банк начал судиться с международным депозитарием Euroclear

Банк хочет взыскать почти 3,5 млрд рублей, которые Euroclear незаконно заблокировал.

1 августа 2023 года МТС-банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к международному депозитарию Euroclear на сумму 3,47 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

МТС-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислении купонного дохода, — сказали в банке.

Законодательство позволяет перенести спор из иностранной юрисдикции в российскую, если дело связано с санкциями.

МТС-банк считает, что действия Euroclear нарушают один из главных принципов публичного порядка — это запрет на злоупотребление правом.