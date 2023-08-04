Дешевле всего забронировать номер в отеле Шарм-эш-Шейха и на Пхукете

Проживание в трехзвездочном зарубежном отеле обойдется меньше 2 тысяч рублей в сутки.

До конца лета отдохнуть за рубежом будет дешевле в трехзвездочных отелях в Шарм-эш-Шейхе и на Пхукете. Стоимость проживания будет меньше 2 тыс. рублей в сутки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Выгоднее всего до конца сентября отправиться в Шарм-эш-Шейх: там стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 1,6 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется отдых на Пхукете — от 1,8 тыс. рублей и в Тбилиси — от 2 тыс. рублей, — сказано в исследовании.

В России дешевле всего провести отпуск в Барнауле. Номер будет стоит 1,4 тыс. рублей в сутки. От 1,5 тыс. рублей в сутки обойдется проживание в Краснодаре, а в Санкт-Петербурге — от 1,6 тыс. рублей.

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