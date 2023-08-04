Путин принял закон о налоге на сверхприбыль

Крупный бизнес должен внести в бюджет 10% от сверхприбыли за 2021-2022 годы.

Владимир Путин подписал закон, по которому компании, чья средняя арифметическая прибыль за 2021-2022 годы была больше 1 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Ставка налога составит 10% от суммы сверхприбыли. Показатели будут сравнивать с 2018-2019 годами.

Налог windfall tax будет разовым взносом компаний в бюджет. Полученные средства направят на развитие социальной сферы, на поддержку нуждающимся. Власти рассчитывают получить 300 млрд рублей.

Закон не распространяется на компании, зарегистрированные после 2020 года, а также на бизнес, у которого доналоговая прибыль не превышает 1 млрд рублей.

Также налог на сверхприбыль не нужно платить малым и средним предприятиям, компаниям нефтегазового и угледобывающего сектора.

От налога освободят кредитные организации, в отношении которых на 1 января 2023 года применялись меры по предупреждению банкротства.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.