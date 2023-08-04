Штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету выросли в десятки раз

Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП. Из хороших новостей только то, что вступят они в силу с 01.10.2023.

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам. Читайте: Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Штраф за несообщение должностными лицами организации сведений в военкомат был от 1000 руб до 5000 руб. Поэтому многие работодатели даже в период мобилизации не задумались о необходимости выстраивать в компании систему воинского учета. Но в новой редакции статьи 24.1 КоАП штраф вырос в 10 раз и теперь составит от 40 000 до 50 000 рублей.

Такая же сумма штрафа ждет должностных лиц за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (статья 21.2 КоАП)

А юридических лиц за это же нарушение ждёт штраф от 350 000 до 400 000 рублей.

Положение о воинском учете действует с 2006 года и обязывает работодателей;

направлять в военкоматы сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию или увольнению их с работы;

каждый год в сентябре предоставлять в военкоматы списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;

сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в своих учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета военкомата или органа местного самоуправления.

Как видим, обязанности старые, а вот штрафы новые и просто космические.