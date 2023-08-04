Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету выросли в десятки раз

Президентом подписаны поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушение правил воинского учета
35

Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП. Из хороших новостей только то, что вступят они в силу с 01.10.2023.

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам. Читайте: Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

Штраф за несообщение должностными лицами организации сведений в военкомат был от 1000 руб до 5000 руб. Поэтому многие работодатели даже в период мобилизации не задумались о необходимости выстраивать в компании систему воинского учета. Но в новой редакции статьи 24.1 КоАП штраф вырос в 10 раз и теперь составит от 40 000 до 50 000 рублей.

Такая же сумма штрафа ждет должностных лиц за непредставление в установленный срок в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (статья 21.2 КоАП)

А юридических лиц за это же нарушение ждёт штраф от 350 000 до 400 000 рублей.

Положение о воинском учете действует с 2006 года и обязывает работодателей;

  • направлять в военкоматы сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию или увольнению их с работы;

  • каждый год в сентябре предоставлять в военкоматы списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;

  • сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в своих учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета военкомата или органа местного самоуправления.

Как видим, обязанности старые, а вот штрафы новые и просто космические.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    123
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Новые Технологии на размещении

    Считается, что всё, что связано с нефтью в России — это беспроигрышный вариант. Компания Новые Технологии тесно связана с оборудованием для добычи нефти, хотя сама никакую нефть, собственно, не добывает и не перерабатывает. В прошлом году компания вышла на рынок облигаций с дебютным выпуском, который инвесторы приняли позитивно, на очереди — второй.

    Свежие облигации: Новые Технологии на размещении
    69
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

    Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 99 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
    602
    Логотип happy@
    happy@

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?

    В свете трагедии с блогершей-сыроедом возникает вопрос: может ли бухгалтерия стать новым блогерским трендом? Ведь свод баланса может наполнить нас такой же энергией, как и сырые фрукты. Извините )

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?
    7
    215
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском

    Этот обзор нового закона об иностранцах в Сербии предоставляется исключительно в информационных целях и не представляет собой юридический документ. Если вам требуется юридический совет или консультация, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или правовому эксперту.

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском
    198
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

    Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл
    386
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера

    Профессия программист 1С в 2023 году вошла в топ-10 самых востребованных среди работодателей. Сегодня освоить ее стремятся многие бухгалтеры: она дает специалисту реальную возможность для карьерного и финансового роста. В статье рассказали, как стать 1С-разработчиком с нуля и почему бесплатные курсы не сделают из вас готового специалиста.

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера
    287
    Читать еще