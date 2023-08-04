Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Нормативные документы Какие обязанности по ведению учета есть у работодателя Повестки. Изменения 2023 года Отчеты работодателя по воинскому учету и сроки их сдачи Административная ответственность за неисполнение обязанностей, нарушения в воинском учете