Для ИП из новых регионов установили пониженные фиксированные взносы

Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.
Взносы для ИП из новых регионов такие:
2023 год – 14 400 руб.;
2024 год – 25 200 руб.;
2025 год – 36 000 руб.
Взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей для ИП из новых регионов не будет в 2023 – 2025 годы.
Вот какие взносы будут у ИП:
Взносы ИП
2023
2024
Все регионы, кроме новых
Новые регионы
Все регионы, кроме новых
Новые регионы
Взнос в совокупном фиксированном размере
45 842
14 400
49 500
25 200
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
–
1% с дохода свыше 300 000, но не более
277 571
–
Итого максимальный взнос
257 061 + 45 842 = 302 903
14 400
277 571 + 49 500 =
327 071
25 200
Кстати, некоторые ИП уже успели уплатить взносы за 2023 год в обычном размере и уменьшить на них налог по УСН.
Что делать таким ИП, пока не ясно. Как только появятся разъяснения Минфина, мы о них обязательно расскажем.
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