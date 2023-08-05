Для ИП из новых регионов установили пониженные фиксированные взносы

В 2023 – 2025 годах ИП из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут платить фиксированные взносы в меньшей сумме. С 2026 года размер взносов станет одинаковым по всей России.

Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.

Взносы для ИП из новых регионов такие: 2023 год – 14 400 руб.;

2024 год – 25 200 руб.;

2025 год – 36 000 руб.

Взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей для ИП из новых регионов не будет в 2023 – 2025 годы.

Вот какие взносы будут у ИП:

Взносы ИП 2023 2024 Все регионы, кроме новых Новые регионы Все регионы, кроме новых Новые регионы Взнос в совокупном фиксированном размере 45 842 14 400 49 500 25 200 Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 – 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 – Итого максимальный взнос 257 061 + 45 842 = 302 903 14 400 277 571 + 49 500 = 327 071 25 200

Кстати, некоторые ИП уже успели уплатить взносы за 2023 год в обычном размере и уменьшить на них налог по УСН.

Что делать таким ИП, пока не ясно. Как только появятся разъяснения Минфина, мы о них обязательно расскажем.