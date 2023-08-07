Россия заключит новое налоговое соглашение с Малайзией

Россия согласовала условия нового налогового соглашения с Малайзией — старое действовало еще с советских времен. Подписание может состояться уже в августе.

Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Подписание может состояться уже в августе — главные налоговые условия утверждены, пишет Forbes.

Новое соглашение предусматривает общую ставку налога у источника на дивиденды — 15%. Пониженную ставку в 10% введут для получателей, владеющих не менее чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды. От налога освободят дивиденды для госструктур и госкомпаний, «Роснано». Налог на процентные доходы введут на уровне 10%, на лицензионные платежи (роялти) — 10%, перевозки — 0%, вознаграждение за технические услуги — 10%.

Текущее соглашение с Малайзией было заключено еще до распада СССР, в 1987 году.