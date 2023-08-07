С 1 сентября аптеки должны будут пробивать отдельный чек по каждому рецепту

Уже осенью фармацевтам в аптеках при продаже лекарств придется передавать в систему маркировки данные о рецептах. По каждому рецепту придется пробивать отдельный чек.

С 1 сентября аптечные организации ждет несколько изменений в работе. Маркировка переходит из уведомительного режима, в обязательный. При отпуске рецептурных препаратов нужно будет вносить данные рецепта: серию и дату, остальные реквизиты при наличии.

При отпуске любых рецептурных препаратов сотрудники аптек должны будут передавать данные рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При этом если клиент пришел с несколькими рецептами, на каждый из них придется выбить отдельный чек. Объединить их через дробь или запятую пока не получится, пишет «Фармацевтический вестник».