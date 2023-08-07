Онлайн-курсы для бухгалтера: повышайте квалификацию без переплаты! По акции цена от 3490 руб. Покупайте доступ к курсам сейчас, а учитесь когда удобно

Топовые курсы от ведущих экспертов и спикеров «Клерка». Онлайн-курсы с сертификатами и курсы повышения квалификации с удостоверениями ФИС ФРДО. Выбирайте свой формат обучения. От 3 490 руб. при единовременной оплате или в рассрочку без переплаты.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤩.

Срок действия акции: до 14 августа включительно.

Опытные практики расскажут, как составлять все виды управленческих отчетов, чтобы они были понятны не только вам, но и директору. Научат финансовому анализу и бюджетированию. Дадут лайфхаки по Excel, которые вы точно будете использовать. И все это через призму внедрения в 1С. Смотрите видео, читайте конспекты, проходите тесты.

✔ Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.

✔ Сможете сами составлять все виды управленческих отчетов.

✔ Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.

✔Настроите управленческий учет в 1С.

✔ Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤯.

Срок действия акции: до 14 августа включительно.

Вести бухучет без новых правил из федеральных стандартов уже просто НЕЛЬЗЯ. Иначе это повлечет штрафы по КоАП за нарушение ведения бухучета + потом точно отразится на налоговой базе. Налоговики все это готовятся отслеживать. На курсе:

✔ Подробно разбересь в работе с семью ФСБУ, которые уже нужно применять.

✔ Поймете на примерах, как делать проводки, вести учет у разных сторон сделок, решать сложные вопросы учета.

✔ Проверите полученные знания на тестах, а с самым сложным стандартом «Аренда» поработаете в 1С.

✔ Сможете скачать полезные инструкции и напоминалки, которые помогут в учете. Усовершенствуете учетную политику и приведете ее в соответствие с действующим законодательством.

3. «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля» с удостоверением ФИС ФРДО

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 👍.

Срок действия акции: до 13 августа включительно.

Курс от опытнейшего налогового консультанта Ивана Кузнецова, который знает всю кухню сопровождения налоговых проверок. На его курсе научитесь:

✔ Как без проблем проходить налоговые проверки.

✔ Как не доводить проверку до уголовки или субсидиарки.

✔ Как защищать компанию легальными методами.

✔ Как правильно вести себя на допросе и во время проверок.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов — внесем данные в ФИС ФРДО, а оригинал отправим вам по почте.

4. «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки» с удостоверением ФИС ФРДО

Цена: 3 490 ₽ или от 291 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 👍.

Срок действия акции: до 13 августа включительно.

Просто маст-хев этого года! На курсе:

✔ Даем пошаговый алгоритм, чтобы быстро разобраться, какие сделать настройки в 1С и начать работать с ЕНП и ЕНС.

✔ Научитесь работать без штрафов и по новым правилам 2023 года.

Получите официальное удостоверение на 16 ак. часов — внесем данные в ФИС ФРДО, оригинал получите по почте.

5. «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера» с удостоверением ФИС ФРДО

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 👍.

Срок действия акции: до 13 августа включительно.

Станьте больше, чем бухгалтер. Вы сможете проверять договор на налоговые и другие риски.

На курсе:

✔ Научим понимать, какие формулировки приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.

✔ Сможете сами составлять и проверять договоры.

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов — внесем данные в ФИС ФРДО, оригинал получите по почте.