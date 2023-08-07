🎓Доступна запись вебинара «Как оспорить сальдо ЕНС»

Многие налогоплательщики столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Что делать в этой ситуации, узнайте у налоговых адвокатов.

С 1 января 2023 года введен новый обязательный способ учета налогов и взносов – ЕНС (единый налоговый счет) как для организаций, ИП, так и для физических лиц (с оговоркой для самозанятых).

На вебинаре рассмотрим различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.

Что разбирали на вебинаре