🎓Доступна запись вебинара «Как оспорить сальдо ЕНС»

С 1 января 2023 года введен новый обязательный способ учета налогов и взносов – ЕНС (единый налоговый счет) как для организаций, ИП, так и для физических лиц (с оговоркой для самозанятых).
На вебинаре рассмотрим различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.
Что разбирали на вебинаре
порядок формирования сальдо ЕНС;
практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;
поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;
порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;
разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;
механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;
порядок оспаривания сальдо ЕНС.
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