От уплаты кредитов освободят погибших или тяжелораненых участников СВО

В случае гибели участника СВО или получения им тяжелого ранения родственники не будут выплачивать уже оформленный кредит.

В Госдуму внесли законопроект, который освободит погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств поручительства по кредитам. Об этом в своем телеграм-канале написал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты, — сказано в сообщении.

Сейчас с участников СВО полностью списываются кредитные обязательства, но с поручительством это не работает. Судебная практика решается таким образом, чтобы наследники выплачивали кредиты.

По мнению Андрея Турчака, такой подход несправедлив. Поэтому глава рабочей группы по спецоперации предложил новый законопроект, который будет регулировать подобные ситуации.

Инициатива станет продолжением законодательного решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника СВО или получения им тяжелой инвалидности.

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