Бизнес готов к привязывать документы к товарам в системе «Честный знак»

Производители продукции согласны присоединиться к экспериментам и проверять привязку документов к конкретным единицам товара или к партиям.

Компании готовы проверять привязку разрешительных документов к конкретным товарам или партиям через систему «Честный знак». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на собственный опрос предприятий.

Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация разработали для системы «Честный знак» сервис по обмену данными, чтобы проверять привязку разрешительных документов к товарам или партиям. Эксперимент по внедрению продлится до 31 июля 2024 года.

Такая проверка на этапе ввода в оборот маркированных товаров позволит не допустить в оборот сомнительные товары и снизит риски для потребителей, — сказали в АКОРТ.

Опрошенные компании, считают, что такая проверка повысит доверие покупателей к бренду производителя. Потребители смогут увидеть всю историю товара и убедиться, что у них оригинальная, качественная и безопасная продукция.

Также новая система позволит сбалансировать взаимодействие производителей с контрольно-надзорными органами. Вся информация о товарах будет в единой базе, которая обновляется в режиме реального времени.

Однако есть риски, что сбой онлайн-сервисов приведет к тому, что на кассе не получится пробить товар, а это влечет за собой потенциальные убытки производителей.

Система «Честный знак» появилась в 2019 году, чтобы противодействовать незаконному обороту продукции.