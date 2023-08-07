Пенсионерам-бюджетникам предложили индексировать пенсии

Депутаты и сенаторы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам, которые работают в социальной сфере. Об этом пишет «RG.RU».

Пенсионерам, которые трудятся в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания собираются проиндексировать пенсионные выплаты.

Авторы законопроекта собираются с 1 января 2024 года восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексаций.

Такая мера позволит восстановить социальную справедливость и поддержать доверие к пенсионной системе.

Индексацию пенсий для работающих пенсионеров отменили с 1 января 2016 года.