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Личные финансы

Минфин и ЦБ займутся финансовым просвещением взрослого населения

В обновленном проекте по повышению финансовой грамотности и формированию финкультуры чиновники сделают упор на взрослое население.
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Минфин и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 г. Предыдущая версия фокусировала внимание на молодежи, новая делает ставку на более возрастные категории населения, пишут «Ведомости».

Взрослое население оказывает наибольшее влияние на экономику и социальную сферу, пояснили в ЦБ. Новая стратегия предусматривает переход от грамотности к финансовой культуре, т. е. от набора знаний и навыков к устоявшимся ценностям и поведению. Граждане часто ведут себя с финансами эмоционально и субъективно, что приводит к ошибкам и нерациональным решениям, говорится в стратегии. Поэтому важно обучить людей принимать решения в условиях неопределенности и с учетом когнитивных искажений.

Предмет финансовой грамотности через семь лет станет частью общеобразовательной программы во всех субъектах.

Комментарии

2
  • Логотип проза жизни
    проза жизни 1 час назад

    ВитаЛукинична

    отобрали пенсию за пять лет, а теперь объяснят как её вернуть?)

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    с учетом когнитивных искажений.

    Это они на что намекают?!

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