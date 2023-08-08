Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%

«Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. Об этом сказано на сайте банка.
После повышения минимальная ставка для «вторички» составит 11,7%, а для квартир в новостройках — 11,4%.
Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам, — сказали в «Сбере».
По программам с господдержкой ставки не изменятся. Более того, с 4 августа 2023 года банк снизил ставку по трем льготным программам от застройщиков.
Сейчас минимальная ставка для ипотеки с господдержкой составляет 6%, для семейной ипотеки – 4%, для IT-ипотеки – 3%.
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