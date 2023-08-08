Дефицит бюджета в этом году будет 3,5-4,5% ВВП

Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5% ВВП, доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев, пишут РИА Новости.

«По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5% ВВП», — сказал Нечаев.

Поэтому, по мнению экономиста, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, правительство покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований.

«Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более 6% федерального бюджета», — сказал Нечаев. Поэтому он не исключил, что правительство пойдет на оптимизацию расходов бюджета.