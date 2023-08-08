В декларации по НДД обновились коды

НДД разрешат применять на участках недр, расположенных в границах координат №70, 71 и 72. А также для добычи нефти вязкостью от 200 мПА∙с.

В налоговой декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) будут применяться новые коды налогообложения. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для участков, которые расположены в границах координат №70, 71 и 72 коды налогообложения недр будут 274, 275 и 276.

Для участков недр, в которых содержатся запасы нефти вязкостью от 200 мПа∙с до 10 000 мПа∙с код будет 277.

Для недр с нефтью вязкостью 10 000 и более мПа∙с будет применяться код 278.

Применять налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) теперь можно на участках недр, которые расположены в Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, в Республике Коми, в Омской, Томской и Тюменской области.

Изменения в Федеральный закон вступят в силу с 2024 года.

НДД разрешается применять на участках недр, которые содержат запасы нефти вязкостью от 200 мПА∙с до 10 тыс. мПА∙с.

Главное условие – объем добычи на конкретном участке должен быть не менее 70%.