В декларации по НДД обновились коды

В налоговой декларации по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) будут применяться новые коды налогообложения. Об этом сказано на сайте ФНС.
Для участков, которые расположены в границах координат №70, 71 и 72 коды налогообложения недр будут 274, 275 и 276.
Для участков недр, в которых содержатся запасы нефти вязкостью от 200 мПа∙с до 10 000 мПа∙с код будет 277.
Для недр с нефтью вязкостью 10 000 и более мПа∙с будет применяться код 278.
Применять налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) теперь можно на участках недр, которые расположены в Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, в Республике Коми, в Омской, Томской и Тюменской области.
Изменения в Федеральный закон вступят в силу с 2024 года.
НДД разрешается применять на участках недр, которые содержат запасы нефти вязкостью от 200 мПА∙с до 10 тыс. мПА∙с.
Главное условие – объем добычи на конкретном участке должен быть не менее 70%.
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