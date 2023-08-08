👨‍🏫 Вебинар: Как снизить налоговый штраф. 17 августа в 11:00 мск

Если по итогам налоговой проверки все-таки вынесли штраф, то не надо паниковать. Еще не все потеряно. Налоговые юристы знают, как его снизить.

У каждого налогоплательщика есть возможность снизить штраф, который выписали налоговики, минимум в два раза. При этом перечень смягчающих обстоятельств в НК является открытым (ст. 112 НК РФ). Что делать и какие обстоятельства реально помогут снизить налоговый штраф, расскажут налоговые юристы.

На вебинаре разберем:

Какие смягчающие обстоятельства учитывают инспектора и судьи: новейшая практика. Как снизить штраф за непредоставление документов по требованиям. Как снизить штраф по итогам камеральной или выездной налоговой проверки на досудебной стадии и в суде. Нюансы правоприменения: можно ли снизить штраф, если компанию обвиняют в умышленном совершении налогового правонарушения. Как снизить штраф по Контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Ждем вас на вебинаре 17 августа в 11:00 мск!