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ФСБУ

Как ошибки из-за ФСБУ могут довести компанию до проверки

Несоблюдение федеральных стандартов может довести компанию до налоговых проверок. Если сразу не настроить учет, как надо, ошибки будут расти и приведут к недостоверной отчетности.
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Бухучет основных средств и порядок погашения их стоимости через амортизацию напрямую влияет на размер налога на имущество организаций. По объектам недвижимости на балансе. Причем одни элементы бухучета увеличивают налог, а другие — снижают. 

Ликвидационная стоимость (ФСБУ 6/2020) увеличивает налог на имущество, так как не позволяет амортизировать имущество в бухгалтерском учете до состояния нулевой стоимости. Если же компания установит нулевую или очень низкую ликвидационную стоимость, то у налоговиков будут к компании претензии.

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Комментарии

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