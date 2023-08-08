В «Госключе» подписали больше 2,7 млн документов

За два года с помощью мобильного приложения «Госключ» было подписано больше 2,7 млн документов. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

В приложении «Госключ» можно бесплатно оформить и использовать электронную подпись. Решение работает уже два года. С его помощью оформили больше 3,3 млн сертификатов электронной подписи.

Чтобы получить сертификат, не нужно никуда идти или за что-то платить. Достаточно установить мобильное приложение на смартфон.

Для подписания документов электронной подписью не нужно никакого дополнительного ПО. Это можно сделать удаленно из любой точки мира, не тратя деньги на поездки в офис или на услуги курьера.

В «Госключе» чаще всего подписывают налоговые уведомления, договоры с операторами связи, документы для открытия бизнеса, а также заключают сделки с недвижимостью и ипотечные договоры.