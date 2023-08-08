💥 Единую упрощенную декларацию не надо будет сдавать каждый квартал

Сейчас при отсутствии движений по счетам и объектов налогообложения ежеквартально сдают единую упрощенную декларацию (ЕУД). Скоро эту ному поменяют. Сдать эту декларацию надо будет один раз после того, как прекратились движения по счету.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас ЕУД сдают до 20 числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

Надо будет сдавать до 20 числа, следующего за месяцем, в котором последний раз было движение на счетах в банках или в кассе и в котором по налогам, включенным в ЕУД, последний раз были объекты налогообложения.

То есть, сдать декларацию надо будет один раз, когда компания стала «нулевой». Потом уже нулевые фирмы не будут ежеквартально сдавать ЕУД.

В пояснительной записке говорится оптимизацию количества «нулевой» налоговой отчетности проведена для снижения административной нагрузки на бизнес.