ЦБ не исключает повышение ключевой ставки в сентябре

Банк России допускает повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете «Известия».
«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — сказал он.
Напомним, 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.
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