🎓Вебинар: К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году. Уже сегодня в 15:00 мск

Именно поэтому все стараются защитить свой бизнес от визита налоговиков. Именно поэтому нужно разобраться кто попадает под пристальное внимание налоговиков и кому грозит ВНП.
Что интересного разберем на вебинаре?
Что такое предпроверочный анализ.
Основания для проведения предпроверочного анализа.
Автоматический анализ отчетности налогоплательщика.
Документальный предпроверочный анализ.
Персональный предпроверочный анализ.
Результаты предпроверочного анализа и работа с ними.
Ждем вас на вебинаресегодня в 15:00 мск!
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