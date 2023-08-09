🎓Вебинар: К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году. Уже сегодня в 15:00 мск

Выездная налоговая проверка (ВНП) вряд ли кого-то может обрадовать, потому что, по данным статистики, в 98% случаев она заканчивается доначислением налогов и значительными штрафами.

Именно поэтому все стараются защитить свой бизнес от визита налоговиков. Именно поэтому нужно разобраться кто попадает под пристальное внимание налоговиков и кому грозит ВНП.

Что интересного разберем на вебинаре?

Что такое предпроверочный анализ. Основания для проведения предпроверочного анализа. Автоматический анализ отчетности налогоплательщика. Документальный предпроверочный анализ. Персональный предпроверочный анализ. Результаты предпроверочного анализа и работа с ними.

Ждем вас на вебинаресегодня в 15:00 мск!