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Государственные ведомства

Росалкогольрегулирование теперь будет контролировать табачную отрасль

Ведомство переименовали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынком.
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Владимир Путин подписал указ, по которому Росалкогольрегулирование теперь будет называться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынком.

Служба будет также контролировать оборот табака. Раньше эти функции выполняли ФНС и Минсельхоз.

Правительство в течение шести месяцев должно: определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.

В качестве примера регулирования рынка табачной продукции будет взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 41 минуту назад

    Главный бухгалтер

    Ведомство переименовали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынком.

    сколько ж на это  переименование было денег угрохано? нигде нет информации?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 39 минут назад

    Главный бухгалтер

    Раньше эти функции выполняли ФНС и Минсельхоз.

     Их тоже теперь переименовывать будут??

  • Логотип Мирам
    Мирам 38 минут назад

    Росалкогольрегулирование теперь будет контролировать табачную отрасль

    все логично компактно и чётко. выпил-покурил.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 24 минуты назад

      Главный бухгалтер

      просматривается дальнейшее развитие - что бы контролировали рынок секс товаров  и услуг

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