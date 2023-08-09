Росалкогольрегулирование теперь будет контролировать табачную отрасль

Владимир Путин подписал указ, по которому Росалкогольрегулирование теперь будет называться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынком.
Служба будет также контролировать оборот табака. Раньше эти функции выполняли ФНС и Минсельхоз.
Правительство в течение шести месяцев должно: определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.
В качестве примера регулирования рынка табачной продукции будет взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.
Комментарии4
Главный бухгалтер
сколько ж на это переименование было денег угрохано? нигде нет информации?
Главный бухгалтер
Их тоже теперь переименовывать будут??
все логично компактно и чётко. выпил-покурил.
Главный бухгалтер
просматривается дальнейшее развитие - что бы контролировали рынок секс товаров и услуг