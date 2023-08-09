Росалкогольрегулирование теперь будет контролировать табачную отрасль

Ведомство переименовали в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынком.

Владимир Путин подписал указ, по которому Росалкогольрегулирование теперь будет называться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынком.

Служба будет также контролировать оборот табака. Раньше эти функции выполняли ФНС и Минсельхоз.

Правительство в течение шести месяцев должно: определить численность штата нового ведомства, уточнить функции органов исполнительной власти и привести законодательство в соответствие с новым указом.

В качестве примера регулирования рынка табачной продукции будет взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.