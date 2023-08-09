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Налоговые проверки

Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

При отправке налоговиками документов по ТКС они будут автоматически считаться полученными на 6-ой день.
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Поправки вносят в пункт 4 статьи 31 НК РФ.

Проект опубликован на федеральном портале.

В этой связи норма о блокировке счета из-за неотправки квитанции о получении требования становится неактуальной. Поэтому ее отменяют.

День отправки требования будет зафиксирован оператором ЭДО.

Комментарии

5
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    26 минут назад

    Светлана Вейс

    Отличная идея! А то вечно боишься забыть отправить квитанцию в последний день)

    • Логотип Ольга Буряк
      Ольга Буряк 22 минуты назад

      Отличная идея! А то вечно боишься забыть отправить квитанцию в последний день)

      мне в последнее время 1с-ка каждое утро напоминает, что надо бы отправить квитанцию)😂😂😂

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 18 минут назад

        Ирина

        А мне Контур. Раза 2-3 до дня отправки, и обязательно в последний день

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 9 минут назад

    Артем

    здорово. не надо тратить время на обзвон филиалов и уточнения, что отжимать, а что нет)

  • Логотип id53784783
    id53784783 8 минут назад

    Раньше хоть несколько дней можно было не проверять почту от фнс, а теперь все чтобы не было с  бухгалтером, ответить обязан.

    Лучше сделали так, если налоговая в течении суток не приняла отправленный отчет,, то он считается автоматически считается принятым без ошибок

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