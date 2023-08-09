Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

Поправки вносят в пункт 4 статьи 31 НК РФ.
Проект опубликован на федеральном портале.
В этой связи норма о блокировке счета из-за неотправки квитанции о получении требования становится неактуальной. Поэтому ее отменяют.
День отправки требования будет зафиксирован оператором ЭДО.
Комментарии5
Светлана Вейс
Отличная идея! А то вечно боишься забыть отправить квитанцию в последний день)
мне в последнее время 1с-ка каждое утро напоминает, что надо бы отправить квитанцию)😂😂😂
Ирина
А мне Контур. Раза 2-3 до дня отправки, и обязательно в последний день
Артем
здорово. не надо тратить время на обзвон филиалов и уточнения, что отжимать, а что нет)
Раньше хоть несколько дней можно было не проверять почту от фнс, а теперь все чтобы не было с бухгалтером, ответить обязан.
Лучше сделали так, если налоговая в течении суток не приняла отправленный отчет,, то он считается автоматически считается принятым без ошибок