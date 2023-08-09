Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день

Деловые цели дробления бизнеса. К каким не придерутся налоговики и суд

Сначала предприниматели хотели налоговые схемы. Потом когда налоговая стала их цеплять за Дробление бизнеса, резко бросились придумывать к своим схемам Деловые цели. А вам не кажется, что большинство из этих деловых целей поразительно похожи на сову, натянутую на Глобус? Может быть это потому, что ставят телегу вперед лошади?