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Общество

Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет

Стоимость 1 км поездки на такси достигла рекордных значений. В июне она составила 32,53 руб. в расчете на 1 км.
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Стоимость перевозки в такси в России побила исторический рекорд в период с 2014 по 2023 г., и достигла ₽32,5 в расчете на 1 км, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Услуги такси непрерывно дорожают с апреля 2021 года. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю). Предыдущий рекорд был в январе—июне 2022 года — 2,7%.

Среди причин, по которым услуги такси выросли, пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников назвал рост цен на автомобили, запчасти и техобслуживание.

С сентября 2023 года цены еще вырастут на 30%, прогнозируют в «Ситимобил».

Комментарии

1
  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 37 минут назад

    И о чем это было?

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