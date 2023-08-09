Если не получается придумать новый налог, нужно увеличить штрафы для уже существующих

В то время пока все бухгалтера «переваривают» очередные поправки в НК и ЕНС, а предприниматели вздыхают над курсами валют, в Госдуме появились на рассмотрении сразу два законопроекта об увеличении штрафов.

Вот эти два проекта: № 416287-8 и № 416298-8. По самым скромным подсчетам штрафные санкции за умышленную неуплату налогов вырастут в 2,5 раза.

Если докажут, что бизнес умышленно уклоняется от полной уплаты налога или занижает налоговую базу, то штраф составит 100% от недоимки.

Сейчас действует другая тарифная сетка, относительно неуплаченной суммы придется доплатить:

за неумышленное уклонение — 20%;

за умышленное деяние — 40%.

Посчитали, что этого маловато будет, поэтому запланировали внести поправки в статью 122 НК и в статью 26.29 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

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