Деньги в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан теперь можно переводить по СБП

Крупные банки предлагают перевести деньги по СБП в 14 иностранных финорганизаций из трех стран.

В системе быстрых платежей (СБП) стали доступны денежные переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Об этом пишут «Известия».

Средства отправить можно с помощью двух банков — ВТБ и Альфа-банк.

Причем ВТБ запустил трансграничные переводы в марте 2023 года. Сейчас деньги можно отправить в три страны.

Перевод через Альфа-банк доходит за несколько минут, однако банк взымает комиссию в размере 30 рублей при минимальной сумме перевода.

В Центробанке сообщили, что через СБП можно отправлять средства в 14 иностранных финансовых организаций трех стран.