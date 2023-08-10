Отличие микро предприятия от малого. Критерии действующие в 2023 году

Компании делятся на микро, малые, средние и крупные по двум критериям: сумме годовой выручки и количеству сотрудников. Кто имеет право на льготу.

Предприниматели, а также небольшие организации могут рассчитывать на различные льготы, которые государство предоставляет для развития малого бизнеса.

Категория предприятия Микропредприятие Малое предприятие Годовой доход до 120 млн рублей до 800 млн рублей Численность работников до 15 человек 16—100 человек

Ограничения по доходу и среднесписочной численности применяются кумулятивно за три года. Это означает, что изменение категории субъекта МСП или утрата статуса происходит только, если как минимум один из критериев не соблюдается на протяжении трех лет подряд.

Какие еще претензии на субъектам МСП могут быть у налоговиков, вы можете узнать 15 сентября 2023 в 11:00 по Москве на вебинаре Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться.

Спикер вебинара Дмитрий Анищенко, налоговый адвокат и преподаватель МГУ им.Ломоносова, расскажет:

Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса. Риски при найме работников по ГПХ. Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами. Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.