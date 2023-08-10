ФСБУ 26/2020 можно не использовать при покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи

Законодатель уточняет обстоятельства, в условиях которых федеральные государственные стандарты бухгалтерского учета не применяются.

ФСБУ 26/2020 относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны с основными средствами, а именно — с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением.

Стандарт можно не использовать в двух случаях:

При создании, модернизации или восстановлении объектов основных средств для других лиц. Это в первую очередь касается застройщиков, которые теперь могут не учитывать свои затраты на строительство или капитальный ремонт на счёте 08. При покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи.