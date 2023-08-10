ФСБУ 26/2020 можно не использовать при покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи

ФСБУ 26/2020 относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны с основными средствами, а именно — с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением.
Стандарт можно не использовать в двух случаях:
При создании, модернизации или восстановлении объектов основных средств для других лиц. Это в первую очередь касается застройщиков, которые теперь могут не учитывать свои затраты на строительство или капитальный ремонт на счёте 08.
При покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи.
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