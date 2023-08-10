Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Санкции 2022-2023

Большинство россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь

ФОМ: более половины (56%) россиян заявили, что введенные против России санкции совсем не повлияли на их образ жизни.
35

Большинство россиян (56%) утверждают, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют лично на них и их образ жизни. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), пишут «Ведомости».

Согласно результатам исследования, введенные санкции не очень сильно повлияли на четверть респондентов — так ответили 25%. 14% опрошенных заявили, что ограничения сильно повлияли на их образ жизни. 5% затруднились с ответом.

В ответ на вопрос в чем именно ощущается влияние санкций россияне назвали повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%).

Комментарии

1
  • Логотип Leгионер
    Leгионер 1 минуту назад

    АлексейРуководитель отдела

    Чепуха их статистика. Они под россиянами понимают жителей рублевки? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Обучение для бухгалтеров

😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации

Только до 13 августа вы можете на ГОД подключиться к сервису для обучения и экспертной поддержки бухгалтера со скидкой 30%. Безо всяких доплат каждый день вы получаете новые материалы и видео-контент в подписке, а наши эксперты проводят сотни консультаций за месяц. Кроме того, у вас будет доступ к базе существующих вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации
3
714
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
Дробление бизнеса

Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.

49
Поиск работы бухгалтеров

🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

224
Логотип ITSM365
ITSM365
Ведение документооборота

Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании

Рассказываю, как обеспечить своевременную выдачу справок, быструю замену краски в принтере, а также постоянное соблюдение дедлайнов.

Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании
98
Логотип Клерк
Клерк
Налоговые проверки

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
1,3 тыс.
Логотип VnProgers
VnProgers
Автоматизация учета

Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения

Внедрение «1С:ERP» своими силами — сложно, но возможно. Главное, предусмотреть неочевидные трудности, а также соизмерить экономию, затраты и риски. Рассказываем, чего ждать и когда лучше обратиться к подрядчику.

Можно ли внедрить 1С:ERP самостоятельно? Подводные камни самостоятельного внедрения
84
Читать еще