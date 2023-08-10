Большинство россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь

ФОМ: более половины (56%) россиян заявили, что введенные против России санкции совсем не повлияли на их образ жизни.

Большинство россиян (56%) утверждают, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют лично на них и их образ жизни. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), пишут «Ведомости».

Согласно результатам исследования, введенные санкции не очень сильно повлияли на четверть респондентов — так ответили 25%. 14% опрошенных заявили, что ограничения сильно повлияли на их образ жизни. 5% затруднились с ответом.

В ответ на вопрос в чем именно ощущается влияние санкций россияне назвали повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%).