🚀 Журнал с экспертными разборами за 199 руб. в месяц! Ежедневно актуальное видео и статья с нужными бухгалтеру приложениями + доступ к каталогу из 900 разборов

Доступ к каталогу, где уже около 900 разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНС, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности, страховые взносы, учет у ИП, особенности применения УСН, процедуры увольнения и приема на работу и многое другое. Мы пишем про ВСЕ нужные бухгалтерам и кадровикам темам.

То есть за 199 рублей в месяц вы получаете больше 40 экспертных, свежих материалов от редакции «Клерка», которые другим пользователям закрыты. А также доступ к каталогу уже 900 имеющихся Разборов. Подписаться за 199 рублей.