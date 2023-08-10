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🚀 Журнал с экспертными разборами за 199 руб. в месяц! Ежедневно актуальное видео и статья с нужными бухгалтеру приложениями + доступ к каталогу из 900 разборов

Разборы — это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах, кадрах, обзоры важных писем ФНС и Минфина и судебная практика. Кратко и на примерах эксперты «Клерка» рассказывают про новые законы и правила работы. Точно ничего не пропустите и защитите себя от штрафов.
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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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    Логотип Иван Шестак
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