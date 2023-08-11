«Газпромбанк Инвестиции» будет выплачивать купоны без удержания налога

Налог с купонного дохода спишут при выводе денег со счета или в конце года.

С 1 сентября 2023 года «Газпромбанк Инвестиции» переходит на новую схему удержания налога с выплат купонного дохода по облигациям. Теперь налог будут списывать при выводе средств или в конце года. Об этом пишет «РБК».

Аналогичное решение уже приняли брокеры ВТБ, «Сбер», «Финам» и «Альфа-Инвестиции».

Раньше налог с купонного дохода удерживался брокером сразу при поступлении выплат на счет инвестора.

Со всех доходов на бирже, в том числе с облигаций, инвесторы платят налоги с положительной разницей между ценой покупки и продажи. НДФЛ составляет 13% или 15%, если общий заработок за год превысил 5 млн рублей.

С 1 января 2024 года брокеры обязаны учитывать накопленный купонный доход (НКД) при расчете налогов.