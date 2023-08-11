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Банки

«Сбер» почти перешел на отечественные решения в кибербезопасности

Банк заместил 95% иностранных разработок в области защиты информации.
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Доля замещения иностранных решений в области кибербезопасности в Сбербанке достигла 94-95%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

Некоторые зарубежные аналоги сегодня имеют больший уровень своей эффективности. Сегодня мы работаем как раз над тем, чтобы создать подобного рода систему, либо найти некие правильные, компенсирующие решения, условия для того, чтобы можно было применять эти решения в комплексе, — сказал Кузнецов.

Сбербанк активно работает над собственными разработками и создает собственное оборудование и программное обеспечение.

Центр киберзащиты банка работает с технологиями искусственного интеллекта, которые помогают предугадать действия клиентов, если они оказались под влиянием мошенников.

Эффективность такого фрод-мониторинга для защиты клиентов составляет 99,7%.

Комментарии

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