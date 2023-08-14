«Алроса» заработала за полгода больше 55 млрд рублей чистой прибыли

Компания получила 55,57 млрд чистой прибыли. Это в 1,5 раза меньше, чем в первом полугодии 2022 года.

Алмазодобывающая компания «Алроса» опубликовала отчетность по МСФО, в которой чистая прибыль за первое полугодие 2023 года упала в 1,5 раза, до 55,57 млрд рублей. Об этом сказано на сайте компании.

Для сравнения с января по июнь 2022 года «Алроса» получила 85,32 млрд рублей чистой прибыли.

В этом году выручка компании выросла до 188,2 млрд рублей, тогда как годом ранее она была 187,88 млрд рублей.

У группы нет намерения или необходимости существенно снижать объемы операционной деятельности. Группа считает свою текущую позицию по ликвидности достаточной для устойчивого функционирования, — говорится в отчете.

На непрерывность деятельности компании могут повлиять санкции западных стран, а также возросшая волатильность на рынках.