Путин разрешил вводить курортный сбор в Северо-Кавказском федеральном округе

За неуплату туристического налога грозит штраф от 500 рублей до 2 тысяч.

Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря 2023 года предоставить Северо-Кавказскому федеральному округу право вводить курортный сбор. Об этом сказано на сайте Кремля.

Сейчас туристический сбор платят совершеннолетние гости, которые отдыхают в курортных городах больше двух суток.

Гостиницы не могут отказать в размещении тем, кто не заплатил сбор. Нарушителям могут выписать только административный штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

С 1 августа 2023 года курортный сбор установили в Минеральных Водах. Он составляет 100 рублей в день.

В 2024-2026 годах на развитие туризма в Дербенте из федерального бюджета выделят не менее 5 млрд рублей.

За счет ассигнований федерального бюджета будет построен всероссийский детский центр «Дагестан». Он будет находится в особой экономической зоне, созданием инфраструктуры займется правительство вместе с АО «КАВКАЗ.РФ».