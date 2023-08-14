Курс доллара не влез на табло обменников

Пункты обмена валют в Санкт-Петербурге начали отключать информационное табло, а некоторые указывают курс без одной цифры.

В Санкт-Петербурге новый курс валют не поместился на табло в пунктах обмена валют. Об этом сообщают «Известия».

Пятизначные значения не влезают в стандартное информационное табло, которое рассчитано на четыре цифры.

Некоторые обменники отключили табло, а другие – публикуют курс без одной цифры.

Сегодня курс доллара побил 101 рубль, а евро стоит больше 111 рублей.