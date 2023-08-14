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Курсы валют

Курс доллара не влез на табло обменников

Пункты обмена валют в Санкт-Петербурге начали отключать информационное табло, а некоторые указывают курс без одной цифры.
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В Санкт-Петербурге новый курс валют не поместился на табло в пунктах обмена валют. Об этом сообщают «Известия».

Пятизначные значения не влезают в стандартное информационное табло, которое рассчитано на четыре цифры.

Некоторые обменники отключили табло, а другие – публикуют курс без одной цифры.

Сегодня курс доллара побил 101 рубль, а евро стоит больше 111 рублей.

Комментарии

3
  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 1 час назад

    Курс доллара не влез на табло обменников

    и за это  

    побил 101 рубль

    Прям заметка в разделе "Происшествия" получилась 😂

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 50 минут назад

    Главный бухгалтер

    что в очередной раз подтверждает о том, что в руководстве банков собраны идиоты, не способные даже образно подумать чуть дальше завтрашнего дня!

    Курс доллара не влез на табло

     Как ещё догадались вообще установить табло в котором хоть какие-то цифры могут меняться? А то же могли закупить такие, в котором уже цифры нарисованы, но изменить их нельзя!

  • Логотип Reaver
    Reaver 35 минут назад

    Только в Санкт-Петербурге особенные табло?

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