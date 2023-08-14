Курс доллара не влез на табло обменников

В Санкт-Петербурге новый курс валют не поместился на табло в пунктах обмена валют. Об этом сообщают «Известия».
Пятизначные значения не влезают в стандартное информационное табло, которое рассчитано на четыре цифры.
Некоторые обменники отключили табло, а другие – публикуют курс без одной цифры.
Сегодня курс доллара побил 101 рубль, а евро стоит больше 111 рублей.
Комментарии3
и за это
Прям заметка в разделе "Происшествия" получилась 😂
Главный бухгалтер
что в очередной раз подтверждает о том, что в руководстве банков собраны идиоты, не способные даже образно подумать чуть дальше завтрашнего дня!
Как ещё догадались вообще установить табло в котором хоть какие-то цифры могут меняться? А то же могли закупить такие, в котором уже цифры нарисованы, но изменить их нельзя!
Только в Санкт-Петербурге особенные табло?