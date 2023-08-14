Для перехода на электронную трудовую книжку нужна бумажная

Если новый сотрудник сразу же при трудоустройстве изъявил желание перейти на электронную трудовую книжку, без бумажной все-таки тоже не обойтись.

В случае выбора работником ЭТК работодатель выдает бумажную трудовую книжку в день подачи заявления работником.

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о представлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.

Ситуация: на старой работе сотрудник подал заявление о сохранении бумажной трудовой, а придя на новую работу – заявление о переходе на ЭТК.

В этом случае новый работодатель должен в бумажной трудовой сделать две записи: 1) о приеме на работу; 2) о подаче работником заявления о представлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности (о переходе на ЭТК).

Разъяснение по этому поводу дает Минтруд в письме от 31.07.2023 № 14-6/ООГ-5052.