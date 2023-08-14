Для перехода на электронную трудовую книжку нужна бумажная

В случае выбора работником ЭТК работодатель выдает бумажную трудовую книжку в день подачи заявления работником.
При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о представлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.
Ситуация: на старой работе сотрудник подал заявление о сохранении бумажной трудовой, а придя на новую работу – заявление о переходе на ЭТК.
В этом случае новый работодатель должен в бумажной трудовой сделать две записи:
1) о приеме на работу;
2) о подаче работником заявления о представлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности (о переходе на ЭТК).
Разъяснение по этому поводу дает Минтруд в письме от 31.07.2023 № 14-6/ООГ-5052.
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