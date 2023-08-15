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ЕНП (единый налоговый платеж)

Страховые взносы на летчиков и шахтеров выведут из состава ЕНП

Страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников угольной промышленности надо будет платить на отдельные КБК, а не на ЕНП.
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Проект Минфина с такими поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас по статье 58 НК РФ можно платить не в качестве ЕНП: НПД, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.

Нужно платить не в качестве ЕНП: ряд госпошлин, НДФЛ с патентов иностранцев.

Теперь этот список пополнится. Нужно будет платить не на ЕНП:

  • страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (по закону от 27.11.2001 № 155-ФЗ);

  • страховые взносы на дополнительное соцобеспечение отдельных категорий работников угольной промышленности (по закону от 10.05.2010 № 84-ФЗ).

То есть, речь идет не о праве работодателей платить эти взносы на отдельные КБК, а об их обязанности. Платить допвзносы за пилотов и шахтеров на ЕНП будет нельзя.

Комментарии

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  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 15 минут назад

    Главный бухгалтер

    штопанная латка на дырявой заплатке.....

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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