Страховые взносы на летчиков и шахтеров выведут из состава ЕНП

Страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников угольной промышленности надо будет платить на отдельные КБК, а не на ЕНП.

Проект Минфина с такими поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас по статье 58 НК РФ можно платить не в качестве ЕНП: НПД, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.

Нужно платить не в качестве ЕНП: ряд госпошлин, НДФЛ с патентов иностранцев.

Теперь этот список пополнится. Нужно будет платить не на ЕНП:

страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (по закону от 27.11.2001 № 155-ФЗ);

страховые взносы на дополнительное соцобеспечение отдельных категорий работников угольной промышленности (по закону от 10.05.2010 № 84-ФЗ).

То есть, речь идет не о праве работодателей платить эти взносы на отдельные КБК, а об их обязанности. Платить допвзносы за пилотов и шахтеров на ЕНП будет нельзя.