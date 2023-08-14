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Экономика России

⚡⚡⚡ ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%

Сегодня совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12 % годовых.
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Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, говорится в сообщении регулятора.

На предыдущем заседании 21 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%. До этого она долго была на уровне 7,5%.

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    И как доллар отреагировал?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Затаился...ю

    • Логотип Владимир_Долгополов
      Владимир_Долгополов 47 минут назад

      Владимир

      Начал скукоживаться))))

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