⚡⚡⚡ ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%

Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, говорится в сообщении регулятора.
На предыдущем заседании 21 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%. До этого она долго была на уровне 7,5%.
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие жилищные права граждан.
Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. до 12% годовых. Так он пытается остановить обвал рубля и разгон цен.
Как известно в споре может родиться истина, и в интернет-споре тоже. Но что делать и как реагировать, когда дискуссия превращается в интернет-срач?Комментарий за комментарием, и тема поста обрастает новыми подробностями, привлекает все больше людей, все выше градус накала. И вот уже все выходит из под контроля и начинается ругать.
Нередко предприниматели путают роли бухгалтера и финансиста в компании. У специалистов перекрестные функции, оба составляют отчёты, у обоих может быть одинаковое образование. Для внешних наблюдателей из-за специфики работы разница между бухгалтерией и финансами кажется неясной. Однако она есть, и мы коротко расскажем, в чём она.
Предлагается расширить состав призывной комиссии.
Рассматривается возможность применения социального вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии у налогоплательщика доходов.
В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на 3 года, меняют порядок учета курсовых разниц. Разберем, как правильно учесть курсовые разницы в 2023 году.
Мосбиржа поделилась итогами июля 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель июльского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июль с июнем, так проще оценить динамику.
Встретились у нас на Ютуб-канале два налоговых схемотехника... И обсудили вопросы структурирования ресторанного бизнеса, применимости освобождения от НДС в сфере общепита и вообще, какие могут и должны быть деловые цели Дробления бизнеса.
В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.
Комментарии3
Борис МальцевКлерк
И как доллар отреагировал?
Ирина
Затаился...ю
Владимир
Начал скукоживаться))))