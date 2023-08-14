⚡⚡⚡ ЦБ резко поднял ключевую ставку до 12%

Как реагировать на интернет-срач? И почему мы любим вставлять туда свои пять копеек

Как известно в споре может родиться истина, и в интернет-споре тоже. Но что делать и как реагировать, когда дискуссия превращается в интернет-срач?Комментарий за комментарием, и тема поста обрастает новыми подробностями, привлекает все больше людей, все выше градус накала. И вот уже все выходит из под контроля и начинается ругать.