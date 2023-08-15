🙏 Бухгалтеры, отзовитесь! Нужно ваше мнение. Проводим опрос о новом курсе повышения квалификации на «Клерке»

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Комментарии1
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
Мне кажется нам отчаянно не хватает курса Бухгалтер с нуля))) СТолько новичков приходит в профессию, иногда "по воле обстоятельств". я столько встречала жен, мужья которых открыли фирму и решили, что семейный бизнес - это круто))) и жена отчаянно ищет быстрые курсы, потому что ей завтра сдавать отчеты уже.