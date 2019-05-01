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ФСБУ Запасы

Когда НКО может не применять ФСБУ 5/2019

Не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» могут только микропредприятия, которые не подлежат обязательному аудиту. Но есть особенности и для НКО.
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Так, НКО может принять решение не применять этот ФСБУ в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, например, для канцтоваров.

Кроме того, есть особенности - запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

То есть, не надо проверять такие запасы на обесценение и создавать по ним резерв.

Разъяснение по этому вопросу дали в разделе «Клерк.Консультации».

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Комментарии

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