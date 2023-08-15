В качестве первички ФСБУ 27/2021 разрешает использовать чек, авансовый отчет и судебный акт

Стандарт ввел с этого года новые правила оформления, исправления и хранения первички и регистров бухучета.

В качестве первички можно использовать договор, кассовый чек, квитанцию об оплате, авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет. При этом документы должны содержать все обязательные реквизиты первички из Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В этом случае оформлять дополнительно первичный документ не надо (подп. «г» п. 9 ФСБУ 27/2021).

В новом стандарте введён термин, который раньше в бухучёте не использовался — оправдательные документы. Это полезная новация позволяет отделить первичные учётные документы от других документов, которыми отражаются факты хозяйственной жизни. Оправдательный документ не обязан содержать все обязательные реквизиты и не предназначен для оформления в учете операции.

У нас есть полезный онлайн-курс «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».

После курса вы забудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

В программе курса такие ФСБУ:

· 5/2019 «Запасы»;

· 25/2018 «Аренда»;

· 26/2020 «Капитальные вложения»;

· 6/2020 «Основные средства»;

· 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

· 14/2022 «Нематериальные активы»;

· 28/2023 «Инвентаризация».

Записаться на курс со скидкой 👈👈👈