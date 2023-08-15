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ФСБУ

В качестве первички ФСБУ 27/2021 разрешает использовать чек, авансовый отчет и судебный акт

Стандарт ввел с этого года новые правила оформления, исправления и хранения первички и регистров бухучета.
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В качестве первички можно использовать договор, кассовый чек, квитанцию об оплате, авансовый отчет, судебный акт, торговый товарный счет. При этом документы должны содержать все обязательные реквизиты первички из Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В этом случае оформлять дополнительно первичный документ не надо (подп. «г» п. 9 ФСБУ 27/2021).

В новом стандарте введён термин, который раньше в бухучёте не использовался — оправдательные документы. Это полезная новация позволяет отделить первичные учётные документы от других документов, которыми отражаются факты хозяйственной жизни. Оправдательный документ не обязан содержать все обязательные реквизиты и не предназначен для оформления в учете операции.

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Комментарии

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