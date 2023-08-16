Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Малый бизнес из новых регионов попал в реестр МСП задним числом. Теперь можно пересдавать РСВ

ФНС объявила, что в реестр МСП в особом порядке внесены сведения о 3018 юрлицах, которые действовали в новых субъектах на день их принятия в состав РФ. Ранее в него включалась информация только о вновь созданных юрлицах и ИП из этих регионов.
37

Дата включения в этот реестр – 10.01.2023.

Норма о включении бизнеса из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в реестр МСП задним числом внесена Федеральным законом от 10.07.2023 № 292-ФЗ.

Сведения о малом бизнесе из этих регионов вносятся в реестр МСП под категорией «микропредприятие».

Основание – представленные Росстатом данные о соответствии среднесписочной численности работников организаций установленным критериям, если в ЕГРЮЛ есть данные о том, что они привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

Таким образом, теперь малый бизнес из новых регионов сможет платить страховые взносы по пониженному тарифу (15% с выплат свыше МРОТ).

Кстати, этот тариф – не право, а обязанность (письмо ФНС от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234).

Поэтому компаниям из новых регионов, попавшим в реестр МСП, надо будет сдать уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Банкротство юридических лиц

    Компания «Стуломпостолу» на грани банкротства

    Мебельная компания «Стуломпостолу» из Уфы может обанкротиться. Рассмотрение дела о несостоятельности предприятия должно начаться в октябре 2023 года в арбитражном суде Башкирии.

    17
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»

    ФНС планирует расширить функционал приложения «Мой налог», чтобы исполнитель мог сформировать и направить заказчику полный пакет документов в электронной форме. Разберем подробнее, какие документы включаются в электронный документооборот с самозанятым, в чем суть изменений, и как они повлияют на отношения, сложившиеся между бизнесом и исполнителями.

    Бизнес сможет обмениваться электронными документами с самозанятыми через приложение «Мой налог»
    12
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Бухгалтеры

    Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?

    🤔Что общего между дисциплинированным коллективом (например, бухгалтерией), кондиционером и пневмонией? Рассказывает инфекционист DocMed Ирина Саматова.

    Болезнь легионеров. Казалось бы, а причем здесь бухгалтеры?
    95
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    НДФЛ

    Изменения в НДФЛ для релокантов

    В конце июля поставлена точка в спорах о налогообложении исполнителей, которые уехали за границу, работающих по гражданско-правовым договорам. С 2025 года ставка по НДФЛ больше не будет зависеть от статуса налогового резидента — платить налог будут все. Разберём, кого коснутся изменения и как они затронут бизнес.

    Изменения в НДФЛ для релокантов
    1
    55
    Логотип Дмитрий Желнин
    Дмитрий Желнин
    Налоги, взносы, пошлины

    Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики

    На днях М.Мишустин встретился с главой ФНС Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за полгода бюджет получил 21,7 трлн руб. поступлений. Их сумма выросла на 4%, или на 743 млрд руб. В региональных бюджетах увеличение налоговых доходов достигло почти 8%.

    Собираемость налогов в цифрах и процентах. Разбор статистики
    4
    55
    Логотип ЯЗАНЯТ
    ЯЗАНЯТ
    Самозанятые

    Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам

    Онлайн-платформы в ближайшем будущем могут обязать уплачивать налоги за самозанятых. Таким образом их приравняют к налоговым агентам этих исполнителей. Разберем, в чем суть изменений, а также как они скажутся на бизнесе и на самих самозанятых.

    Оплату налогов за самозанятых могут передать онлайн-платформам
    56
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    «И так сойдёт»: почему бизнес не растёт. И что с этим делать?

    Бывает так, что все сотрудники от линейного персонала до лиц, принимающих решения, выкладываются на 100%, а дела в компании всё равно идут плохо. В этом материале делимся четырьмя популярными ошибками в управлении и способами их решить.

    «И так сойдёт»: почему бизнес не растёт. И что с этим делать?
    1
    82
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!

    Для большинства предпринимателей важным фокусом внимания является ужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов, однако это не всегда помогает.

    Банкротство: как взыскать даже безнадёжную задолженность? Работающие инструменты!
    170
    Читать еще