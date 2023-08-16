Малый бизнес из новых регионов попал в реестр МСП задним числом. Теперь можно пересдавать РСВ

ФНС объявила, что в реестр МСП в особом порядке внесены сведения о 3018 юрлицах, которые действовали в новых субъектах на день их принятия в состав РФ. Ранее в него включалась информация только о вновь созданных юрлицах и ИП из этих регионов.

Дата включения в этот реестр – 10.01.2023.

Норма о включении бизнеса из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в реестр МСП задним числом внесена Федеральным законом от 10.07.2023 № 292-ФЗ.

Сведения о малом бизнесе из этих регионов вносятся в реестр МСП под категорией «микропредприятие».

Основание – представленные Росстатом данные о соответствии среднесписочной численности работников организаций установленным критериям, если в ЕГРЮЛ есть данные о том, что они привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.

Таким образом, теперь малый бизнес из новых регионов сможет платить страховые взносы по пониженному тарифу (15% с выплат свыше МРОТ).

Кстати, этот тариф – не право, а обязанность (письмо ФНС от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234).

Поэтому компаниям из новых регионов, попавшим в реестр МСП, надо будет сдать уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие.