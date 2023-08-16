Чаще всего за рубежом россияне платили картой UnionPay в ОАЭ

В 2023 году жители России чаще всего платили в заграничных поездках картой китайской платежной системы UnionPay. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Больше всего оплат по UnionPay прошло в ОАЭ, Таиланде. Самые крупные траты пришлись на Италию, где туристы оставили более 10 млрд рублей.

Основные категории расходов за рубежом – это покупка одежды, оплата аренды. Деньги с карт снимали и в банкоматах.

Большая часть транзакций (более 80%) была произведена именно на территории нашей страны в таких категориях расходов, как выдача наличных, оплата в супермаркетах, специализированных продовольственных магазинах, аптеках и на АЗС, — сказали в банке.

В 2023 году сумма транзакций по картам UnionPay внутри России на 42% превысила этот объем за рубежом.

В 2021 году доля зарубежных операций по таким картам была 0,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023 – уже 18%.