Индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

Индекс здоровья российского бизнеса по итогам II квартала 2023-го достиг 69 баллов — значение стало максимальным за период с 2019 по 2023 год. Лучше всех себя чувствует малый бизнес.

Индекс здоровья российского бизнеса РФ превысил допандемийный уровень, следует из анализа, проведенного hh.ru, «Точкой» и Calltouch. Показатель высчитывается на основании формулы из девяти ключевых индикаторов, включающих их рекрутинговую, маркетинговую активности и финансовую составляющую, пишут «Известия».

В 2023 году лучше других показатель у малого бизнеса. Индекс его здоровья во II квартале оказался на шесть баллов выше, чем год назад (76 против 70). При этом средние компании чувствуют себя хуже, чем раньше (их показатель сократился с 55 до 52 баллов), подчеркивается в исследовании.

Наибольший прирост показала автомобильная отрасль (+22 балла), также в топ самых динамично развивающихся сфер вошли туристическая отрасль (+7 баллов) и транспорт (+10). Хуже всего дела обстоят в сфере фитнеса и здоровья (-24 балла), а также в медицине (-12 баллов) и мебельного бизнеса (-16 баллов).

🔥 Приглашаем вас на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»🔥 Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции.

Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним всё, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024.

Держим цену на билеты до 31 августа, потом будем поднимать. Купить билет на офлайн-конференцию можно за 2 500 ₽ с 1 сентября цена будет 3 500 ₽. На онлайн участие цена еще ниже — сейчас всего 1 000 ₽ (в сентябре цена 1 500 тыс.).